El Kospi surcoreano cae un 4,68 % al abrir tras el repunte récord de la sesión del viernes

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Tokio, 3 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, caía un 4,68 % en la apertura de la sesión de este lunes, lastrado por la recogida de beneficios de los inversores tras un avance récord del 17,91 % en la jornada del viernes.

Transcurridos los primeros cuarenta minutos de negociación, el indicador bajaba 308,85 puntos, hasta los 6.286,6 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía sin embargo un 1,11 %, o 8,02 puntos, hasta las 727,78 unidades.

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El parqué surcoreano se vio lastrado por una intensa toma de ganancias tras el repunte histórico del viernes, cuando el indicador subió 1.001,89 puntos y recuperó la cota de las 6.000 unidades, así como por las persistentes dudas sobre la rentabilidad de las empresas de semiconductores e inteligencia artificial (IA). EFE