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De la Espriella dice que desobediencia civil de izquierda busca desestabilizar democracia

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Bogotá, 2 ago (EFE).- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró este domingo que la "desobediencia civil" anunciada por la oposición de izquierda a su Gobierno y por el mandatario saliente, Gustavo Petro, busca desestabilizar la democracia a partir del 7 de agosto cuando él asumirá el cargo.

"Están preparando la desestabilización del país, soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme", expresó De la Espriella en una declaración en sus redes sociales a cinco días de su investidura.

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