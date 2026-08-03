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De la Espriella completa su gabinete con Claudia Benavides como ministra de Ciencia

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Bogotá, 2 ago (EFE).- La ingeniera industrial Claudia Benavides fue anunciada este domingo como futura ministra de Ciencia de Colombia por el presidente electo, Abelardo de la Esprilla, que completó así el gabinete con el que asumirá el poder el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali (suroeste).

"La doctora Claudia Benavides Salazar, esa patriota, ocupará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 'patria milagro'", expresó De la Espriella en un mensaje al país por redes sociales, quien señaló que la funcionaria fue seleccionada tras inscribirse en el 'Banco de talentos' creado por el presidente electo para buscar a colombianos que pudiesen participar en su Gobierno. EFE

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