EEUU condena a un hondureño de traficar armas a Centroamérica desde Florida

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Miami (EE.UU.), 3 ago (EFE).- Un jurado federal estadounidense condenó este lunes a un inmigrante hondureño acusado de traficar armas a Centroamérica desde Florida, por lo que podría recibir una sentencia de hasta 20 años en prisión, informó el Departamento de Justicia (DOJ).

La corte en Fort Pierce, en el sur de Florida, declaró culpable a Luis Matute Figueroa, de 33 años, por los cargos de conspiración para la venta ilegal de armas, que le valdría hasta 5 años de cárcel, y por posesión ilegal de un arma de fuego por ser un inmigrante indocumentado, que implicaría un máximo de 15 años.

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El DOJ acusó a Matute Figueroa, quien vivía en la ciudad de Lake Worth, de permanecer más tiempo del permitido por su visa de turista en 2017 y organizar la conspiración para el tráfico de armas, que compraba mediante prestanombres o testaferros y después enviaba de contrabando a Honduras.

Mensajes de WhatsApp recuperados durante la investigación revelaron que el hondureño daba a sus cómplices inventarios de armas de fuego, información sobre precios e instrucciones de envío para el armamento destinado a Honduras.

Los mensajes también contenían una fotografía y un video de Matute Figueroa con una pistola Colt 1911 dorada.

"Este acusado se aprovechó de su presencia ilegal en los Estados Unidos para ayudar a traficar armas de fuego estadounidenses hacia Honduras", declaró el fiscal federal en el sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, en un comunicado.

Aunque Matute Figueroa, cuya sentencia definitiva aún debe decidir un juez, no podía comprar un arma por ser indocumentado, las autoridades indicaron que el hombre se asoció con Gerson Eliu Padilla-Figueroa, Juan Matute Figueroa, Ariel Henríquez-Padilla y William Mendoza para comprar las pistolas.

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En Florida no se necesita un permiso estatal para comprar o poseer una pistola o un rifle, según la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Además, Florida es el segundo estado con más armas registradas a nivel federal, cerca de 631.000, según datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés).

Más de 50.000 armas se contrabandearon a través de la frontera estadounidense hacia México, Guatemala, Honduras y El Salvador de 2015 a 2022, según los últimos datos disponibles de la ATF revelados en 2024 y recopilados por la organización civil Stop US Arms to Mexico, basada en Oakland, California. EFE

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(foto)