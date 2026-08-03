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Rafa Jódar sucumbe ante Taylor Fritz en la final de Washington

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El tenista español Rafa Jódar ha caído este lunes en la final del torneo de Washington (Estados Unidos), de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, ante el estadounidense Taylor Fritz (7-6(2), 6-4), tercer cabeza de serie del certamen norteamericano y que ha privado al madrileño de su segundo título ATP.

Jódar, de 19 años y que este lunes se estrena como número 15 del mundo -su mejor posición histórica en el ranking ATP-, no pudo añadir un nuevo entorchado a un palmarés que estrenó en abril con el trofeo de Marrakech (Marruecos) y sucumbió en la capital estadounidense tras una hora y 49 minutos de juego.

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El primer set de la final, que tuvo que aplazarse del domingo al lunes por la lluvia, tuvo que decidirse en el 'tie-break', después de que ambos desperdiciasen una oportunidad de rotura durante la manga; la suerte sonrió a Fritz, que hizo valer dos 'minibreaks' para adelantarse en la contienda.

Ya en el segundo parcial, el número nueve del mundo arrancó con un 3-0 que frenó Jódar con un 'contrabreak'. Fritz dispuso de cuatro bolas de partido con 5-4 y poco después neutralizó una oportunidad de quiebre del español, pero no desaprovechó la quinta pelota y cerró el duelo.

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De esta manera, Fritz estrena su vitrina en 2026 -undécima corona de su trayectoria- y rompe su mala racha este año en finales, tras perder las de Dallas -contra Ben Shelton-, Stuttgart -también ante Shelton- y Halle -contra Frances Tiafoe-. Además, se convierte en el tercer estadounidense en ganar el torneo en este siglo, tras James Blake (2002) y Sebastian Korda (2024).

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