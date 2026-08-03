Miles de migrantes que aún están en Ceuta (España) viven en las calles y de la caridad

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Ceuta (España), 3 ago (EFE).- Las cientos de personas que todavía se encuentran en Ceuta después de la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio siguen en la pequeña ciudad española del norte de África, viviendo en sus calles y, en su mayoría, subsistiendo gracias a la caridad o las aportaciones de ciudadanos.

El Gobierno de Ceuta calcula que son entre 3.500 y 5.000 los migrantes que no han regresado a Marruecos y siguen en la ciudad, mientras que el Ejecutivo español rebaja la cifra a 2.500 personas.

Estas personas son parte de las decenas de miles que accedieron ilegalmente a Ceuta el pasado jueves y viernes desde Marruecos, la mayoría a nado, y que a diferencia de las muchas que regresaron voluntariamente a su país, se mostraron reacias a retornar, según explicaron fuentes policiales.

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Según comprobó EFE, esos migrantes viven principalmente en las barriadas periféricas de la ciudad, así como en distintas zonas de los montes, donde pasan la noche con cartones.

A lo largo del día se les pudo ver por las puertas de supermercados y tiendas, muchos de ellos haciendo compras de productos básicos y otros solicitando la colaboración de los ceutíes para comprar.

La Policía Local localizó muchos de lo asentamientos en los que se encuentran los migrantes, ubicados sobre todo en la zona montañosa de la ciudad, y les invitó a abandonar Ceuta, pero no quisieron retornar a pesar de las facilidades dadas por la localidad española, que puso a su disposición un autobús para su traslado a la frontera o bien a bordo de vehículos militares.

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Mientras tanto, cerca 1.000 migrantes viven a las afueras del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), acampados en las zonas aledañas al recinto o bien en la playa, donde permanecen varios cientos, la mayoría de origen subsahariano, ya que no hay más espacio en ese centro de estancia.

En este caso reciben agua del Ejército español, que aporta cubas, así como alimentos por parte de varias organizaciones y colectivos sociales.

También la Cruz Roja Española ha puesto en marcha en la noche de este lunes un servicio especial para atender las necesidades básicas de los migrantes que están acampados en los alrededores del CETI y en la playa aledaña.

Los efectivos de la Cruz Roja se han desplazado hasta la playa del Trampolín, a escasos quinientos metros del CETI, para dar de comer y beber a los migrantes que permanecen en este lugar por no poder entrar en el recinto al estar colapsado.

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Ceuta mantiene este lunes acogidos a 862 menores en sus centros y en otras instalaciones extraordinarios habilitadas en la ciudad, aunque hay constancia de que muchos otros que entraron el pasado jueves todavía no pudieron ser atendidos o están escondidos. EFE