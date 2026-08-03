Detenido en Sóller por fotografiar reiteradamente a una socorrista de la piscina municipal

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La Guardia Civil ha detenido en Sóller a un hombre por presuntamente fotografiar reiteradamente a una socorrista de la piscina municipal, incluso sus partes íntimas, después de que los agentes localizaran en su teléfono móvil varias imágenes tomadas en distintos días.

Según ha informado la Policía Local de Sóller en un mensaje difundido en redes sociales, la trabajadora alertó a los agentes de que el hombre se encontraba en las instalaciones tomándole fotografías, como, según indicó, ya había hecho en ocasiones anteriores.

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Los policías identificaron al sospechoso, quien accedió voluntariamente a que revisaran la galería de su teléfono móvil.

Durante la inspección, localizaron varias imágenes tomadas en diferentes jornadas, entre ellas algunas centradas en las partes íntimas de la víctima.

Tras las primeras actuaciones, la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias y ha detenido al hombre. Por su parte, la Policía Local ha acompañado a la víctima a dependencias policiales para formalizar la correspondiente denuncia.