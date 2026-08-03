Visa comprará BioCatch por 2.081 millones

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Visa ha suscrito un acuerdo definitivo para adquirir BioCatch, firma especialista en la detección del fraude mediante soluciones basadas en IA para el reconocimiento de patrones conductuales, por 2.400 millones de dólares (2.081 millones de euros) en efectivo.

La compra de BioCatch complementa las soluciones de ciberseguridad, fraude, riesgo y seguridad de Visa y ayudará a los clientes de la multinacional de tarjetas y servicios de pago a protegerse mejor, tanto a sí mismos como a sus clientes.

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La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes y se espera que se cierre a finales del segundo trimestre fiscal de 2027 de Visa.

En la actualidad, BioCatch protege 1.800 millones de dispositivos y a 760 millones de usuarios en todo el mundo, prestando servicio a más de 350 bancos en 21 países, incluyendo a más de 100 de los bancos más grandes del mundo.

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"El robo de cuentas y las estafas cuestan a la economía global más de un billón de dólares anuales, y la IA está facilitando estos ataques a una escala sin precedentes", afirmó Andrew Torre, presidente de servicios de valor añadido de Visa, para quien BioCatch ayudará a los clientes de Visa a detener el fraude antes de que llegue al punto de pago.

En los últimos cinco años, Visa ha invertido más de 13.000 millones de dólares (11.270 millones de euros) en tecnología e infraestructura para salvaguardar la integridad del ecosistema de pagos y acelerar la disminución de las tasas de fraude.