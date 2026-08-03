La policía rusa registra a centenares de gitanos después de prometer redadas "educativas"

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Moscú, 3 ago (EFE).- La policía rusa registró a centenares de personas de etnia romaní en cuatro localidades de la región de Leningrado después de que el gobernador, Alexandr Drozdenko, prometiera que se llevarían a cabo redadas que denominó como "educativas", informaron este lunes medios locales.

La policía rusa registró a 315 personas, 175 viviendas y 187 vehículos en las localidades de Verjniye Oselki, Kóvalevo, Yánino-1 y Yánino-2, según el canal 47, que emitió imágenes de joyas y armas incautadas por las fuerzas de seguridad.

Las fuerzas del orden también detuvieron a varias personas que trataron de huir, afirma la prensa. Además se impusieron seis denuncias por mala manutención o desprotección de menores.

El Ministerio del Interior ruso prometió continuar con las redadas y vigilar constantemente los asentamientos de la comunidad romaní.

Dos semanas atrás, el gobernador de la región norteña prometió redadas "educativas".

"En lo que respecta a la comunidad romaní, es un tema complejo, pero que tiene solución. Periódicamente realizamos redadas educativas especializadas para que recapaciten un poco y se les anime a llevar una vida normal y a cumplir con la ley", declaró a los medios a mediados de julio.

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En mayo la policía ya cateó a 280 personas en Verjniye Oselki, donde detuvieron a 18 residentes. EFE