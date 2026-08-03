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Cerrejón se asocia con Veriforce para reforzar la visibilidad, la gestión del cumplimiento normativo y la calificación de los contratistas

PR Newswire

MONTREAL, 3 de agosto de 2026

Veriforce apoya la supervisión de los contratistas, la seguridad y la eficiencia operativa de la operación minera de Cerrejón en Colombia.

MONTREAL, 3 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Veriforce, la red más grande del mundo dedicada a las relaciones entre contratistas y clientes anunció hoy una nueva alianza con la empresa minera Cerrejón para apoyar la gestión del cumplimiento normativo de los contratistas, el control de acceso y la acreditación en su operación en Colombia.

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Cerrejón, una empresa Glencore, es una importante operación minera de carbón a cielo abierto ubicada en La Guajira, al norte de Colombia. Opera un sistema integrado que incluye la explotación minera, un ferrocarril y un puerto. Con más de 40 años de operación y más de 13.000 empleados entre directos y trabajadores de empresas contratistas, Cerrejón es ampliamente reconocida como un referente en el sector minero, con estrictos estándares de salud, seguridad y cumplimiento.

El acuerdo incorpora a Cerrejón el marco de gestión de contratistas y la plataforma tecnológica de SafeContractor. Esta alianza respalda la calificación, la gestión del desempeño y la supervisión de contratistas mediante un enfoque más estructurado y alineado.

La iniciativa también respalda los esfuerzos de Cerrejón para alinear la gestión de contratistas y proveedores con los estándares de salud, seguridad, medio ambiente, comunidad y derechos humanos, siguiendo las directrices de SAFEWORK.

Con más de 50 años de experiencia combinada en la industria y una plataforma que da soporte a más de 3.200 organizaciones clientes en todo el mundo, Veriforce está en una posición única para ayudar a Cerrejón a fortalecer la gestión de contratistas, respaldando al mismo tiempo una ejecución segura y eficiente de los proyectos.

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« La seguridad minera se construye en la primera línea: una decisión, un control crítico y un turno a la vez. Comienza asegurando que cada persona que ingresa a una operación esté capacitada, sea competente y esté preparada para realizar su trabajo; que los controles críticos sean comprendidos, verificados y efectivos; y que los líderes tengan la visibilidad necesaria para identificar y actuar sobre los riesgos antes de que comience el trabajo. Porque no hay nada más importante que garantizar que todos regresen a casa sanos y seguros.

Nuestro trabajo continuo con Cerrejón, una empresa de Glencore, se basa en esa responsabilidad compartida. Juntos, estamos fortaleciendo los fundamentos operativos que protegen a las personas todos los días, desde la preparación de la fuerza laboral y la verificación de controles hasta el control de acceso a las operaciones, el cumplimiento normativo y la visibilidad de riesgos en tiempo real. Lo que estamos impulsando en Colombia también refleja una necesidad más amplia en América Latina: sistemas de seguridad prácticos y escalables que funcionen en entornos mineros complejos y generen resultados donde más importa, en el lugar donde se realiza el trabajo. »

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— Henriette Bichai, presidenta de Veriforce Canada

A través de SafeContractor, un producto de Veriforce, Cerrejón tendrá acceso a un sistema centralizado que respalda la incorporación, la calificación, la evaluación del desempeño y el control de accesos de los contratistas.

La plataforma aborda requisitos clave de cumplimiento, incluyendo la preparación de la fuerza laboral, los requisitos ambientales, los estándares de calidad, los protocolos de salud y seguridad, y los compromisos de desarrollo sostenible.

La solución SafeContractor se configurará para adaptarse a los requisitos operativos de Cerrejón y dar soporte a su infraestructura existente. Veriforce también ofrecerá asesoramiento para optimizar los procesos internos y reducir la carga administrativa.

Acerca de Veriforce

Veriforce es la red más grande del mundo de relaciones entre contratistas y clientes. Como marca global, respalda un portafolio de soluciones, entre las que se incluyen SafeContractor y ComplyWorks, que ayudan a las organizaciones a gestionar los riesgos relacionados con los contratistas, cumplir con los requisitos normativos y mejorar la seguridad de la cadena de suministro en una amplia gama de sectores.

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FUENTE Veriforce Canada