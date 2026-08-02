Secretario de Estado del Vaticano oficia misa en Guatemala con la presencia del presidente

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Ciudad de Guatemala, 2 ago (EFE).- El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ofició este domingo una misa en Guatemala como parte de una visita oficial en la que celebró los 90 años de relación diplomática de la Santa Sede con el país centroamericano.

En la primera fila de la misa estuvo presente el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, con quien Parolin sostendrá un encuentro privado programado para este lunes.

Parolin recordó durante su intervención "aquel 15 de marzo de 1936" cuando "el papa Pío XI envió al nuncio apostólico Alberto Levarme" para iniciar las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Guatemala, hace 90 años.

De igual manera, se dirigió al presidente y a las demás autoridades presentes en la misa para indicarles que "Guatemala podrá contar siempre con la colaboración y el compromiso de la Santa Sede".

Además, Parolin manifestó su "deseo" por "transmitirles" el "afectuoso saludo del papa León XIV, quien les tiene muy presentes y me pidió hacerles llegar su cercanía".

El cardenal arribó a la nación centroamericana el sábado y se mantendrá en el territorio hasta el próximo martes, con una agenda variada que incluye una visita a Antigua Guatemala y encuentros con sacerdotes locales, aunque la de este domingo será su única aparición pública durante los cuatro días en los que permanecerá en Guatemala.

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Durante su estancia en Antigua Guatemala (oeste), planificada para este lunes, Parolin formará parte de los preparativos a llevar a cabo para la eventual beatificación en noviembre próximo del fraile franciscano Augusto Rafael Ramírez Monasterio, asesinado en 1983 durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Debido a la llegada al país de Parolin, la seguridad fue reforzada en los alrededores de la Catedral Metropolitana, donde se llevó a cabo la misma este domingo, adyacente al Palacio Nacional del Gobierno guatemalteco. Arévalo de León estuvo acompañado durante la misa por su vicepresidenta, Karin Herrera.

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El Gobierno de Arévalo de León informó que la visita Parolin "se enmarca en la conmemoración de los 90 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y la Santa Sede, y reafirma los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre ambas partes". EFE

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