Pellacani gana los oros a pares

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Redacción deportes, 2 ago (EFE).- La italiana Chiara Pellacani dio un nuevo paso para coronarse como la indiscutible 'reina' del trampolín en los Europeos de París, tras sumar su segundo oro de la jornada al imponerse en la final de trampolín de 1 metro apenas un par de horas después de proclamarse campeona continental de saltos mixtos sincronizados de 3 metros junto con Matteo Santoro.

Dos oros que sumar al que Pellacani, de 23 años, logró el viernes en la jornada inaugural como integrante del cuarteto transalpino que se alzó con la victoria en la final de la competición mixta por equipos.

Triunfos y más triunfos que lejos de saciar el hambre de victoria de la saltadora romana parecieron agudizar, todavía más, la voracidad de la italiana que no dio la más mínima opción a sus rivales.

Tal y como reflejaron los más de cuarenta puntos en los que Chiara Pellacani, que defendía el título, aventajó a la suiza Michelle Heimberg, que subió un puesto en el podio con relación al último Europeo y se colgó la medalla de plata con una nota de 258,80.

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Cifra que palideció ante las 298,80 unidades que sumó la italiana, tras firmar saltos como el espectacular doble mortal y medio inverso que ejecutó en su tercera tentativa y que le valió una calificación de 67,50 puntos, la más alta de toda la final.

Completó el podio la británica Desharne Bent-Ashmeil, que se colgó la medalla de bronce con una puntuación de 254,35, a un mundo de Pellacani, que camina con paso firme hacia el título de 'reina' de París.E