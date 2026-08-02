Michelle Bolsonaro se somete a un bloqueo anestésico craneal por fuertes jaquecas

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São Paulo, 2 ago (EFE).- Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, se sometió a un "bloqueo anestésico de nervios craneales" tras sufrir fuertes dolores de cabeza, informó este domingo el hospital donde se le realizó el procedimiento.

Michelle Bolsonaro ingresó la noche del sábado en el hospital privado DF Star de Brasilia con un cuadro de cefalea resistente a la medicación oral, de acuerdo con el centro.

Allí, pasó por una batería de exámenes y, acto seguido, se sometió a un "bloqueo anestésico de nervios craneales", con resultado "satisfactorio", de acuerdo con el boletín divulgado por el hospital.

Michelle Bolsonaro recibió el alta este mismo domingo, aunque recibió indicaciones de seguimiento por parte de su equipo médico.

Este percance obligó a la familia Bolsonaro a pedir autorización a la Corte Suprema de Brasil para que Geovanna Ferreira Lima, cuñada del exmandatario, pudiera quedarse en casa con el dirigente ultraderechista, actualmente en prisión domiciliaria.

El juez Alexandre de Moraes, encargado del cumplimiento de la condena de 27 años de cárcel impuesta al capitán retirado del Ejército por golpismo, permitió así el "ingreso y permanencia" de Ferreira Lima hasta el retorno de Michelle Bolsonaro.

Jair Bolsonaro fue condenado el 11 de septiembre de 2025 por "liderar" una trama golpista contra el actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones presidenciales de 2022.

El ex jefe de Estado (2019-2022) empezó a cumplir la pena el pasado 25 de noviembre en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia. Ya en enero fue trasladado a un complejo penitenciario de la capital brasileña, donde dispuso de una celda con más espacio.

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Sin embargo, el exmandatario de 71 años comenzó en régimen domiciliario el 27 de marzo pasado debido a sus recurrentes problemas de salud, entre ellos crisis de hipo, vómitos y obstrucciones intestinales.

Desde entonces permanece recluido en su casa, en Brasilia, donde recibe los cuidados de su esposa.

Su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, será el encargado de representar el apellido familiar en las elecciones presidenciales de octubre próximo, para las que parte como favorito Lula, según los últimos sondeos. EFE