La tenista rusa Liutova, de 16 años, gana en Memphis el torneo de su debut

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La tenista rusa Kristina Liutova se impuso este domingo por 1-6, 6-1, 6-3 a la checa Darja Vidmanova en la final del torneo WTA 250 sobre pista dura de Memphis (Estados Unidos), para estrenar su palmarés en su debut en el Circuito.

La rusa, procedente de la previa, completó su cuento de hadas saliendo campeona a sus 16 años en el torneo que suponía su primera presencia en un cuadro principal de la WTA. Liutova soltó los nervios tras un contundente 1-6 de Vidmanova para marcar territorio.

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La checa, también en su primera final, sufrió un drástico cambio de guion con una Liutova que sacó todo su desparpajo para sumar nueve juegos seguidos con los que empató el partido y encarriló el tercer set. Aunque la checa recuperó dos saques, la rusa se mantuvo firme en su hazaña como una nueva estrella del tenis femenino.