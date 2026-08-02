Manifestantes se concentran ante la Embajada de Marruecos en Madrid por la crisis migratoria en Ceuta

Guardar

Unas 1.200 de personas, según datos de la Delegación de Gobierno, se han concentrado este domingo ante la Embajada de Marruecos en Madrid para protestar contra la entrada masiva de migrantes en Ceuta ante la "pasividad de los Gobierno de Marruecos y de España".

Bajo el lema "Defendamos España", la manifestación ha sido convocada a las 20.30 horas por Sociedad Civil Española, que coordina a más de 150 asociaciones civiles.

Portando banderas españolas, los manifestantes han coreado consignas como "PSOE, PP, la misma mierda es"; "España es cristiana, no musulmana" o "Pedro Sánchez hijo de puta". Además, se han visto carteles con lemas como "Sánchez que te vote Mohamed VI".

PUBLICIDAD

Entre los asistentes han estado el portavoz nacional de Vivienda de Vox, Carlos H. Quero, que ha exigido la "expulsión inmediata" de todos los "migrantes irregulares", así como la militarización permanente y el cierre de la frontera, para garantizar "la seguridad, la libertad y el orden" en Ceuta.

En declaraciones a los medios, Quero ha afirmado que la ciudad autónoma está viviendo un "auténtico infierno" y que los ceutíes sienten el desasosiego de estar "siendo abandonados por su Estado y por su Gobierno".

"Venimos a unirnos a esta ola de indignación y de rabia que comparten muchos españoles, la ola de rabia de una nación que está siendo invadida y traicionada", ha asegurado el dirigente de Vox, que ha acusado a Marruecos de cometer "una agresión a nuestra soberanía nacional".

PUBLICIDAD

Asimismo, han participado la organización Hazte Oír; miembros de Frente Obrero --que han cantado consignas como "España jamás será musulmana" y "España no se vende, España se defiende"--, o el presidente de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, que ha desplegado una pancarta en la que se podía leer "A Marruecos ni un metro ni un euro". También ha estado la exdirigente de Vox Macarena Olona o el empresario Víctor de Aldama --condenado por el 'caso mascarillas'--.