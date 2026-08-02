La lluvia obliga a aplazar la jornada en Montreal con solo dos partidos completados

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Chicago (EE.UU.), 2 ago (EFE).- La lluvia caída este domingo en Montreal obligó a aplazar la jornada inaugural con tan solo dos partidos completados, la victoria del español Jaume Munar contra el australiano Rinky Hijikata y la del chino Juncheng Shang contra el paraguayo Daniel Vallejo.

Poco antes de las 18:00 hora local (22:00 GMT), la organización del torneo hizo oficial el aplazamiento del programa de la jornada y lo definió como "completado" al haberse disputado "más de 90 minutos" de encuentros.

Shang, número 270 del mundo, ganó por un doble 6-3 a Vallejo y Munar, número 43, se impuso por 7-6(3) y 6-3 a Rinky Hijikata.

Los partidos del portugués Nuno Borges contra Aleksandar Kovacevic y del serbio Miomir Kecmanovic contra Michael Zheng fueron interrumpidos y abandonados por lluvia.

Los demás cuatro encuentros del día, entre ellos el del croata Marin Cilic, no llegaron a disputarse y fueron aplazados para este lunes. EFE