El Chelsea sigue gastando: ficha a Valentín Barco

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El Chelsea anunció este domingo una nueva contratación con el centrocampista argentino Valentín Barco, quien ficha por el equipo ingles procedente del RC Estrasburgo y hasta 2033.

"El Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Estrasburgo. El versátil centrocampista ha firmado un contrato hasta 2033 y se unirá al entrenador Xabi Alonso y a sus nuevos compañeros más adelante en la pretemporada", dice el comunicado.

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El conjunto de Londres se está rearmando a base de talonario, con las incorporaciones ya confirmadas de Morgan Rogers, Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda, Emmanuel Emegha, Danny Welbeck, Dastan Satpaev y Barco.

El argentino, de 21 años, se suma al nuevo proyecto que lidera Xabi Alonso tras su frustrado paso por el banquillo Real Madrid. Barco comenzó su carrera en Boca Juniors y debutó como profesional a los 16 años, antes de mudarse a Inglaterra en 2024 para unirse al Brighton & Hove Albion.

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Durante su etapa en la costa de Sussex, jugó cedido en el Sevilla y el RC Estrasburgo, incorporándose a este último de forma permanente tras una temporada 2024/25 en la que despuntó y ayudó al Estrasburgo a clasificarse para competiciones europeas, lo que le valió además su presencia en el Mundial 2026 con Argentina.