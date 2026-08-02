Israel exige que su Ejército siga operando zonas de Gaza para unirse acuerdo, dice Haaretz

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Jerusalén, 2 ago (EFE).- Israel ha exigido que su ejército (FDI) conserve "libertad de operación" en la zonas de Gaza que serían entregadas a la Fuerza Internacional de Estabilización conforme al acuerdo de la Junta de Paz con Hamás que también conllevaría el desarme del grupo islamista palestino, informó el periódico Haaretz este domingo.

Según la cabecera israelí, que cita a dos fuentes familiarizadas con el asunto, Israel considera "inaceptables" tres puntos del acuerdo anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y luego confirmado con matices por Hamás.

Así, Israel estaría pidiendo seguir controlando parte del enclave palestino cuya ocupación ha ido ampliando desde octubre de 2023, cuando se agravó el conflicto en la Franja tras los ataques de Hamás y milicias afines en suelo israelí, y por el que actualmente se mantiene desplegado en el 70 % del enclave palestino.

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A pesar de que el pasado 10 de octubre se rubricó un alto el fuego mediado por Trump, que en la práctica ha sido violado por Israel a diario -con 1.225 gazatíes muertos desde entonces-, las FDI han pasado de controlar el 55 % de la Franja donde debían mantenerse estancadas según el acuerdo al 70 % actual.

Los otros dos puntos que considera cruciales Israel, según la información de Haaretz, para adherirse a un acuerdo que definitivamente implique el desarme de Hamás son la destrucción total de ese armamento y la "exclusión de Catar y Turquía del proceso de verificación".

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Trump anunció el jueves en Washington que la Junta de Paz creada por él mismo alcanzaba un acuerdo para el "desarme total" de Hamás y otros grupos milicianos palestinos en la Franja, un paso que calificó de "histórico" y que, aseguró, satisfacía a Israel.

El republicano indicó que el acuerdo se implementará por fases y permitirá que Gaza quede bajo el control de "un nuevo gobierno palestino", y también agradeció los esfuerzos de mediación de Egipto, Catar y Turquía, así como el trabajo de su equipo negociador para alcanzar el pacto.

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Un funcionario de la Administración republicana afirmó entonces a la prensa que Trump quedaría "muy, muy decepcionado" si Israel no cumple su parte para garantizar el éxito del plan de paz respaldado por el presidente en Gaza.

Por su parte, Hamás confirmó el acuerdo para su desarme y aseguró que incluye "la obligación" de Israel "de retirarse de la Franja de Gaza".

En otro comunicado también mencionaba otros requisitos que nunca serían aceptados por el gobierno israelí o el propio Benjamín Netanyahu, como "la reconstrucción, la garantía del derecho a la autodeterminación, el establecimiento de un Estado palestino independiente y la protección de los derechos de los ciudadanos".

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Las otras cuatro condiciones que Hamás mencionaba eran: la pronta recuperación, la entrada del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), el despliegue de fuerzas de protección internacionales y la disolución de las bandas armadas y milicias auspiciadas por Israel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que se reunió con Trump el martes pasado en la Casa Blanca, aún no se ha pronunciado públicamente al respecto. EFE