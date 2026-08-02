Fallece un hombre de 26 años tras quedar atrapado en su coche tras sufrir una salida de la vía en Cebolla

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Un varón de 26 años de edad fallecía este sábado en la localidad toledana de Cebolla tras sufrir una salida de vía con el turismo que conducía, quedando atrapado en el interior del vehículo.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el suceso tuvo lugar a las 21.30 horas de este sábado en el kilómetro 9 de la carretera CM-4002.

Hasta el lugar se desplazaban efectivos de la Guardia Civil; bomberos de Talavera, encargados de las labores de desencarcelación del cuerpo; un médico de Urgencias; una ambulancia de Urgencias; y una UVI.