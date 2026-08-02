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Ucrania confirma ataques contra refinerías rusas en Saratov y Yudinovo y a base militar Engels

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Las Fuerzas Armadas ucranianas han anunciado este domingo que han atacado varias instalaciones rusas, incluidas la base aérea de Engels, en la región de Saratov, y una reinería de petróleo situada en la región de Kaluga, cerca de Moscú.

El Ejército ucraniano ha informado de "daños", incluido un incendio, en la refinería de petróleo de Saratov, que describe como "una de las mayores instalaciones de refino de petróleo de la región del Volga", tras ser alcanzada por sus ataques en la madrugada de este domingo.

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La refinería, que produce unos siete millones de toneladas de crudo al año, abastece al "complejo militar-industrial y de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa", ha asegurado en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Asimismo, se ha registrado un incendio en el aeródromo de Engels, "una de las principales bases rusas de aviación estratégica, donde tienen su base los bombarderos Tu-95MS y Tu-160, que se utilizan regularmente para lanzar ataques con misiles contra el territorio de Ucrania", ha apuntado Kiev.

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Mientras, en la región de Kaluga, las fuerzas ucranianas han "alcanzado" las base petrolera de Yudinovo, que almacena y suministra de combustibles y lubricantes al Ejército ruso, así como una instlación de "almacenamiento, preparación y lanzamiento" de drones de ataque en la zona de Navli, en la región rusa de región de Briansk.

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