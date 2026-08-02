Danjuma: Soy jugador del Valencia y estoy centrado aquí

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Valencia, 2 ago (EFE).- El atacante neerlandés del Valencia Arnaut Danjuma recordó que tiene contrato en vigor con el club de Mestalla, dijo que está centrado en la entidad y dio por hecho que completará la temporada en el equipo.

“Soy jugador del Valencia CF y estoy 'focalizado' aquí. El año pasado fue un año duro para nosotros, teníamos más para dar y este año puede ser el año bueno para todos”, afirmó Danjuma en declaraciones a los medios tras el empate a uno en un amistoso en el campo del Stoke City que facilitó el club este domingo.

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Danjuma fue el autor del gol del Valencia en una primera parte en la que el equipo de Carlos Corberán fue mejor que su rival y en la que actuó de delantero centro.

“Yo creo que en la primera parte teníamos mucho el control, hemos jugado muy bien, hemos generado ocasiones para ganar el partido, ellos no han logrado muchas y el gol que han metido ha sido un poco suerte. El resultado es justo”, afirmó.

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“Mis mejores años fueron como delantero, me siento muy cómodo ahí, yo puedo jugar donde me digan, también me siento cómodo como extremo. Como delantero tengo más espacio y puedo encarar más también y aprovechar mi velocidad”, añadió.

El neerlandés dijo que ve bien al equipo y que han trabajado "muy bien" en la concentración en Inglaterra. "Me quedo con las buenas sensaciones. Los partidos en la pretemporada no son reales porque llevamos entrenando dos veces al día y los jugadores están más cansados. Confío mucho en el equipo y en lo que podemos hacer”, concluyó. EFE

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