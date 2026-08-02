El este de China refuerza sus preparativos ante la posible llegada del tifón Dolphin

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Pekín, 2 ago (EFE).- El este de China reforzó este domingo sus preparativos ante la posible llegada del tifón Dolphin, que las autoridades meteorológicas chinas mantienen clasificado como supertifón y cuya trayectoria sigue siendo incierta, aunque un eventual impacto en la costa oriental podría provocar lluvias torrenciales y vientos muy intensos.

Dolphin, el decimotercer tifón de la temporada según la nomenclatura china, se encontraba a las 08:00 hora local (00:00 GMT) sobre el Pacífico noroccidental con vientos máximos sostenidos de 55 metros por segundo (198 kilómetros por hora) y una presión mínima en su centro de 930 hectopascales.

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El Centro Meteorológico Nacional prevé que avance hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 20 y 25 kilómetros por hora, sin cambios apreciables en su intensidad, y que no afecte a las aguas chinas antes de la noche del próximo 5 de agosto.

No obstante, las autoridades meteorológicas advirtieron de que la trayectoria posterior del ciclón sigue siendo incierta y señalaron que, si finalmente se aproxima o toca tierra en la costa oriental del país, podría provocar lluvias torrenciales y vientos muy intensos.

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Ante ese escenario, las provincias orientales de Zhejiang y Jiangsu ordenaron reforzar las medidas preventivas, con inspecciones de infraestructuras, revisión y reposición de material de emergencia, preparación de refugios temporales y preposicionamiento de equipos de rescate.

Las autoridades también instaron a revisar instalaciones costeras, puertos, zonas de acuicultura, áreas turísticas, embalses y obras de construcción, además de preparar posibles evacuaciones de embarcaciones, trabajadores y visitantes en caso de que las previsiones empeoren.

Asimismo, pidieron reforzar los sistemas de alerta temprana y la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia.

Ciudades como Wenzhou, Ningbo, Taizhou, Zhoushan, Nankín y Suzhou comenzaron ya a revisar sus planes de contingencia y a aprovechar los próximos días para completar los preparativos, tomando como referencia la respuesta desplegada durante el reciente paso del tifón Noul.

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Dolphin llega después del paso del tifón Noul, que la semana pasada tocó tierra en la provincia meridional de Cantón y obligó a evacuar preventivamente a más de 750.000 personas, además de causar inundaciones y daños en varias regiones del sur del país.

La actual temporada de tifones coincide además con un verano marcado por lluvias torrenciales y otros fenómenos meteorológicos extremos que han provocado decenas de muertos en distintas zonas de China. EFE