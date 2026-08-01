El Real Madrid empata con la Fiorentina en el debut de Dumfries y Espí

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El Real Madrid no pasó del empate (2-2) ante la Fiorentina en su primer amistoso serio de pretemporada disputado este sábado en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt (Austria), de más a menos el equipo de José Mourinho, donde debutaron los fichajes Denzel Dumfries y Carlos Espí, tras una notable primera mitad.

Después de ganar a Alcorcón y Leganés en la puesta a punto en la capital, el conjunto blanco, con la obligación de levantar el vuelo tras dos malas temporadas, empezó su rodaje serio ante una 'Fiore' que reaccionó en el segundo tiempo, e incluso ya antes del descanso, a una buena puesta en escena del 15 veces campeón de Europa.

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El debut de Denzel Dumfries fue lo más destacado de un once donde el neerlandés actuó como extremo derecho, con Trent Alexander-Arnold con libertad para ir por dentro, además del criterio de Arda Güler, la contundencia de Eduardo Camavinga y la profundidad de Álexis Ciria. El Madrid apretó en campo rival y el equipo italiano reculó en exceso sin proteger bien la retaguardia.

Los blancos vieron bien los huecos y Endrick firmó el 1-0 con calidad a los doce minutos. En otra buena jugada de conexión, el canterano Ciria apareció solo en el segundo palo para mandar a la red el 2-0. Pese a tener a la Fiorentina contra las cuerdas, el equipo de Mourinho cedió protagonismo y, después de la primera posesión larga, el equipo 'viola' recortó distancias.

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Roberto Piccoli se metió entre centrales para hacer el 2-1 y, en la reanudación, se confirmó el cambio de guion. El Madrid perdió la pelota y no se defendió del todo bien, menos aún con la entrada inspirada de Moise Kean, quien cabeceó con autoridad el 2-2. Mourinho sacó de la cueva a los suyos y metió a Jorge Cestero para recuperar la posesión, pero faltó generar peligro.

Entonces llegó el momento del debut del recién llegado Espí, último fichaje de un Madrid renovado, a la espera de que se unan Marc Cucurella, Bernardo Silva y Ibrahima Konaté con más nombres sonando. El delantero ex del Levante tuvo la última en el 90', pero el gran centro de Alexander-Arnold no lo remató a portería.

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