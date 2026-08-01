Un ataque ruso contra Kiev provoca al menos nueve muertos y 28 heridos

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Berlín, 1 ago (EFE).- Un ataque ruso nocturno contra la capital ucraniana de Kiev ha provocado al menos nueve muertos y 28 heridos, entre ellos cuatro niños, informó este sábado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschkó, que señaló que 17 personas han tenido que ser hospitalizadas.

La policía, por su parte, afirmó en sus redes sociales que se trató de un ataque combinado con misiles balísticos y drones, que causó daños en bloques de viviendas y edificios no residenciales, incluido un centro educativo. EFE