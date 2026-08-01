Christian Gálvez y Patricia Pardo presumen de amor en su cuarto aniversario de boda: "Seguimos juntos y felices"

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Christian Gálvez y Patricia Pardo celebran su cuarto aniversario de boda en uno de los momentos más felices de su relación. La pareja, que se casó en 2022 tras iniciar su historia de amor un año antes, ha formado una familia junto a Luca, el hijo que tienen en común, y las dos hijas mayores de la presentadora, fruto de una relación anterior. Lejos del foco mediático, ambos han construido una de las parejas más sólidas y discretas del panorama televisivo.

Para conmemorar una fecha tan especial, el presentador sorprendió a su mujer con un ramo de rosas rojas antes de disfrutar de una romántica comida en un restaurante de Madrid. Cogidos de la mano y dedicándose constantes miradas de complicidad, dejaron una imagen que refleja el gran momento que atraviesan como matrimonio.

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Patricia hizo balance de estos cuatro años junto a Christian y reconoció que el tiempo ha pasado volando. "Han pasado muy rápidos", confesó, antes de añadir: "Celebramos que seguimos juntos y felices, que tenemos una familia estupenda, tres niños maravillosos y con muchas ganas de seguir". El presentador no ocultó tampoco su emoción al recordar esta etapa de su vida: "Han sido preciosos".

La periodista también habló del futuro que imagina junto a su marido y lo hizo con el sentido del humor que caracteriza a ambos. "Más arrugaditos, con más tiempo libre y menos intensidad, pero juntos, que es lo importante", aseguró. Para ellos, todos los días son especiales, aunque este aniversario tiene un significado especial por ser "el día que nos casamos". Antes de comenzar sus vacaciones de verano, adelantaron que parte del descanso estará dedicado a la familia y a los reencuentros en Galicia, tierra natal de Patricia, donde esperan disfrutar de unos días alejados de la rutina y rodeados de los suyos.

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