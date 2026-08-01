Kuwait intercepta nuevos ataques con drones lanzados desde Irán

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El Cairo, 1 ago (EFE).- El Ejército de Kuwait aseguró este sábado que interceptó ataques iraníes con drones, en medio de una intensificación de los bombardeos iraníes contra el pequeño país del Golfo Pérsico por la escalada entre Estados Unidos e Irán en la región.

"Las defensas aéreas kuwaitíes están repeliendo ataques con drones tras la agresión iraní. El Estado Mayor del Ejército señala que cualquier explosión que se escuche se debe a la interceptación de los ataques por parte de los sistemas de defensa aérea", informó el comunicado castrense.

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Asimismo, instó a "todos a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes", sin especificar si ha habido daños materiales o víctimas.

Este incidente se produce después de varios consecutivos, como el de ayer que el Ejército de Irán reivindicó y aseguró que fue contra "centros estratégicos" de Estados Unidos en Kuwait, en respuesta a una ofensiva previa lanzada por Washington.

Los ataques de Irán contra Kuwait se intensificaron en medio de la escalada regional con EE.UU., siendo el país el más afectado por el lanzamiento de misiles y drones iraníes contra su territorio, con daños en puestos fronterizos, instalaciones energéticas, en el aeropuerto internacional y otros objetivos vinculados a infraestructura crítica.

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Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que está perdiendo la "fe" en las conversaciones con Irán para poner fin al conflicto porque, a su juicio, los negociadores de la República Islámica "mienten".

Tras cinco meses del conflicto que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra se ha vuelto a recrudecer estas últimas semanas después de que se rompiera la tregua firmada en junio, con los países del golfo Pérsico y Jordania como los más damnificados.EFE

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