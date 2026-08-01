Sala Constitucional lamenta que el Ejecutivo la acuse de un golpe de Estado en Costa Rica

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San José, 31 jul (EFE).- La Sala Constitucional de Costa Rica lamentó y calificó este viernes como "desproporcionadas" las declaraciones del Gobierno que acusan al tribunal de dirigir un "golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa", luego que el Congreso haya prorrogado durante siete meses los nombramientos de los magistrados suplentes de esta Sala de una lista de candidatos proporcionada por el propio Poder Judicial.

"La Sala lamenta las declaraciones emitidas por el Poder Ejecutivo, por considerarlas desproporcionadas y alejadas del respeto que debe prevalecer entre los poderes del Estado. Este tribunal reafirma que continuará actuando con firmeza, valentía e independencia, siempre del lado de la ciudadanía y en defensa del Estado de Derecho", indicó este órgano jurisdiccional en un comunicado.

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En la víspera, la Sala Constitucional resolvió un recurso de amparo en favor de un ciudadano que denunció que sus derechos se están viendo vulnerados porque el Congreso no ha elegido los magistrados suplentes, cuyos puestos quedaron vacantes desde diciembre pasado cuando vencieron sus nombramientos.

El tribunal resolvió, en una votación de cuatro a favor y tres en contra, prorrogar los nombramientos de los magistrados suplentes temporalmente hasta que el Congreso elija los nombres de la lista proporcionada por el Poder Judicial.

Esto provocó una fuerte reacción este viernes del Poder Ejecutivo encabezado por la presidenta Laura Fernández, quien calificó a los cuatro magistrados que votaron a favor como "golpistas".

"Los magistrados golpistas han instaurado un régimen donde se otorgan poderes que ni la Constitución Política ni los instrumentos internacionales le han dado a la Sala Constitucional", expresó la presidenta Fernández, cuyo Gobierno se ha caracterizados por las constantes críticas y enfrentamientos con el Poder Judicial.

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La mandataria aseguró que "esto es ni más ni menos que un golpe de Estado de un sector del Poder Judicial contra la Asamblea Legislativa, el único autorizado para nombrar y destituir a los magistrados".

En su comunicado de este viernes, la Sala Constitucional aseguró que "reitera su compromiso indeclinable con la defensa de la dignidad, la libertad y los derechos fundamentales de todas las personas" y que el fallo dictado "responde exclusivamente al mandato constitucional de proteger a la ciudadanía ante la situación generada por la ausencia de magistraturas suplentes, y se enmarca en las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere".

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La Sala Constitucional se encarga de resolver recursos de amparo, de hábeas corpus, acciones de inconstitucionalidad y la protección de derechos humanos, y sus magistrados suplentes son fundamentales ya que son los encargados de completar la conformación del tribunal cuando alguno de los titulares está de vacaciones, incapacitado o se debe inhibir de algún caso.

Este es un nuevo episodio de los conflictos que ha sostenido el Gobierno de la presidenta Fernández (2026-2030) y el de su mentor y antecesor, Rodrigo Chaves (2022-2026), con el Poder Judicial, que mantiene abiertas investigaciones contra numerosos miembros del Gobierno, incluido Chaves, que ahora ejerce como ministro de Hacienda y de la Presidencia (Interior) de Fernández.

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Constantemente Fernández y Chaves lanzan críticas al Poder Judicial y han acusado a su cúpula de defender a las "castas" políticas o grupos de poder, y además han anunciado un recorte de un 5 % en el presupuesto judicial para 2027. EFE