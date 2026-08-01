Hamás asegura que facilitó las negociaciones sobre el acuerdo anunciado por EEUU

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El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha defendido este viernes la actitud defendida durante las negociaciones para la segunda fase del acuerdo de alto el fuego anunciado por Estados Unidos y ha afirmado que tanto la organización como el resto de facciones palestinas han actuado con una disposición "positiva" y responsable para favorecer el avance de las negociaciones.

En un comunicado recogido por el diario 'Filastin', afín a Hamás, el grupo ha sostenido que durante el proceso ha atendido a las propuestas formuladas por los mediadores con el objetivo de completar la aplicación de la segunda fase del pacto, al tiempo que ha subrayado que esta postura responde a un consenso nacional orientado a proteger a la población palestina y atender sus necesidades humanitarias.

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Asimismo, ha reiterado que cualquier avance depende de que Israel ponga fin a la ofensiva militar y cumpla los compromisos adquiridos durante la primera etapa del acuerdo, al considerar que ese es el punto de partida para fijar un calendario que permita desarrollar las siguientes fases.

Hamás ha explicado también que ha aceptado incluir en las conversaciones la cuestión del armamento pesado, aunque ha precisado que ello queda supeditado al cese de la ofensiva israelí, la retirada total de las tropas de la Franja de Gaza, el inicio de la recuperación del enclave, la entrada en funcionamiento del Comité Administrativo, el despliegue de las fuerzas internacionales de protección, el desmantelamiento de las milicias armadas y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino mediante el establecimiento de un Estado independiente.

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Horas antes, el integrante de la delegación negociadora de Hamás, Ghazi Hamad, había confirmado avances en las conversaciones sobre el desarme de la organización, si bien incidió en que ese proceso estaba condicionado a la "retirada de las fuerzas de ocupación israelíes, la entrada del Comité Nacional en la Franja de Gaza y el inicio del proceso de reconstrucción".

En declaraciones a Al Yazira, Hamad reconoció que las negociaciones han sido "difíciles y arudas", aunque aseguró que la delegación ha tratado en todo momento de alcanzar la mejor fórmula posible para beneficiar a la población gazatí. Además, afirmó que el movimiento ha realizado concesiones con el propósito de evitar que continúen "la matanza y el desplazamiento" de los palestinos.

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El representante de Hamás añadió en las mismas declaraciones que Israel no participará en el proceso de inventario y almacenamiento de armas, una labor que --según exlicó-- corresponderá al Comité Nacional. En este sentido, matizó en que dicho procedimiento no comenzará hasta que se haya completado íntegramente la primera fase del acuerdo.