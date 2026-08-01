Montevideo Wanderers sella su boleto a la final del Torneo Intermedio

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Montevideo, 31 jul (EFE).- Montevideo Wanderers selló este viernes su boleto a la final del Torneo Intermedio uruguayo tras vencer por 0-2 a Montevideo City Torque y asegurarse de esa forma el primer lugar del Grupo B.

Un tanto de Santiago Benítez y uno de Luciano Cosentino le dieron la victoria al conjunto dirigido por Mathías Corujo, que llegó a 15 unidades en la clasificación y ya no podrá ser alcanzado por ninguno de sus rivales.

Abajo quedó su oponente de turno, con 12, mientas que -con un partido menos disputado- Deportivo Maldonado suma once y Nacional tiene diez.

En los tres restantes juegos de esa zona, Albion recibirá a Danubio este sábado, mismo día en que Juventud visitará a Deportivo Maldonado. Mientras tanto, Nacional se enfrentará el domingo a Progreso en casa.

En el Grupo A, Peñarol y Cerro Largo son los únicos dos equipos con aspiraciones de disputar la final y este sábado se pondrán cara a cara por la última fecha.

El Aurinegro acumula 13 puntos, por lo que una victoria o una igualdad le garantizará un puesto en el juego por el título. Cerro Largo deberá ganar.

Quien acceda a la final se medirá con Montevideo Wanderers el miércoles 5 de agosto a las 20:00 hora local (23:00 GMT) en el estadio Centenario.

En los restantes juegos de este grupo, Racing recibirá el domingo a Boston River, mientras que Liverpool visitará a Central Español. Un día después, el duelo entre Defensor Sporting y Cerro cerrará la última fecha.

Una vez conocido al nuevo campeón, el balón volverá a rodar para el comienzo del Torneo Clausura, que se disputará desde el próximo viernes y otorgará un cupo en las finales de la Liga Uruguaya, donde ya se encuentra Racing por haber conquistado el Apertura. EFE

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