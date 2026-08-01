Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Montevideo Wanderers sella su boleto a la final del Torneo Intermedio

Guardar

Montevideo, 31 jul (EFE).- Montevideo Wanderers selló este viernes su boleto a la final del Torneo Intermedio uruguayo tras vencer por 0-2 a Montevideo City Torque y asegurarse de esa forma el primer lugar del Grupo B.

Un tanto de Santiago Benítez y uno de Luciano Cosentino le dieron la victoria al conjunto dirigido por Mathías Corujo, que llegó a 15 unidades en la clasificación y ya no podrá ser alcanzado por ninguno de sus rivales.

Abajo quedó su oponente de turno, con 12, mientas que -con un partido menos disputado- Deportivo Maldonado suma once y Nacional tiene diez.

En los tres restantes juegos de esa zona, Albion recibirá a Danubio este sábado, mismo día en que Juventud visitará a Deportivo Maldonado. Mientras tanto, Nacional se enfrentará el domingo a Progreso en casa.

En el Grupo A, Peñarol y Cerro Largo son los únicos dos equipos con aspiraciones de disputar la final y este sábado se pondrán cara a cara por la última fecha.

El Aurinegro acumula 13 puntos, por lo que una victoria o una igualdad le garantizará un puesto en el juego por el título. Cerro Largo deberá ganar.

Quien acceda a la final se medirá con Montevideo Wanderers el miércoles 5 de agosto a las 20:00 hora local (23:00 GMT) en el estadio Centenario.

En los restantes juegos de este grupo, Racing recibirá el domingo a Boston River, mientras que Liverpool visitará a Central Español. Un día después, el duelo entre Defensor Sporting y Cerro cerrará la última fecha.

Una vez conocido al nuevo campeón, el balón volverá a rodar para el comienzo del Torneo Clausura, que se disputará desde el próximo viernes y otorgará un cupo en las finales de la Liga Uruguaya, donde ya se encuentra Racing por haber conquistado el Apertura. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Petro elige Cuba como última visita oficial para "oponerse a una guerra en el Caribe" por parte de EEUU

Petro elige Cuba como última visita oficial para "oponerse a una guerra en el Caribe" por parte de EEUU

Tiroteo en el exterior del mayor aeropuerto de Brasil mientras enviaban 400 kg de cocaína

Infobae

Una tormenta deja un muerto y varios heridos graves por la caída de árboles en una zona turística de Alemania

Una tormenta deja un muerto y varios heridos graves por la caída de árboles en una zona turística de Alemania

Cientos de chilenas rechazan el proyecto para escuchar el latido del feto antes de abortar

Infobae

Hamás asegura que facilitó las negociaciones sobre el acuerdo anunciado por EEUU

Hamás asegura que facilitó las negociaciones sobre el acuerdo anunciado por EEUU