Nuevos intentos de entrada de migrantes marroquíes a Melilla mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad

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La madrugada está siendo de gran actividad en la frontera y alrededores donde el sonar de los disparos de material antidisturbios está siendo una constante durante toda la noche

La frontera de Beni Enzar continúa cerrada después de nuevos intentos de entrada irregular estén frustrando la reapertura prevista del principal paso entre Melilla y Marruecos, prolongando el bloqueo de más de 2.000 viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que permanecen retenidos desde la noche del jueves.

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La madrugada está siendo de gran actividad en la frontera y alrededores, donde el sonar de los disparos de material antidisturbios está siendo una constante durante toda la noche así como el sonar de las sirenas de los vehículos de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

La Delegación del Gobierno ha informado de que, a lo largo de la tarde, varios grupos de migrantes marroquíes intentaron aproximarse a distintos puntos del perímetro fronterizo y de la frontera de Melilla, aunque todos los intentos fueron abortados por las fuerzas de seguridad marroquíes antes de que pudieran alcanzar el vallado o los pasos habilitados.

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Según la institución, el dispositivo especial de seguridad permanece plenamente activado y preparado para responder a los diferentes escenarios que puedan producirse, adaptando la respuesta operativa en función de la evolución de la situación y manteniendo una comunicación permanente y una estrecha coordinación con las autoridades marroquíes.

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, permanece desde primera hora de la tarde en la zona fronteriza realizando un seguimiento continuo de la evolución de los acontecimientos y de las actuaciones del operativo desplegado.

Asimismo, ha reiterado públicamente su agradecimiento a los profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las fuerzas de seguridad marroquíes por la colaboración que están prestando durante esta situación.

La apertura del paso fronterizo, prevista para la tarde de este viernes con el objetivo de aliviar la situación de las miles de personas bloqueadas desde las 22.00 horas del jueves, tuvo que ser suspendida nuevamente cuando las autoridades de ambos lados se disponían a restablecer el tránsito.

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Fuentes presenciales señalaron que, en ese momento, se registraron nuevos incidentes protagonizados por menores que se encontraban en las inmediaciones del perímetro fronterizo en territorio marroquí.

Desde aproximadamente las 19.00 horas se escucharon disparos de material antidisturbios a ambos lados de la frontera. Además, según testigos, las fuerzas marroquíes emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los grupos concentrados, mientras que, en el lado español, la Policía volvió a cortar la carretera de acceso a Beni Enzar y desvió el tráfico como medida preventiva.

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El cierre afecta principalmente a los viajeros de la Operación Paso del Estrecho, ciudadanos marroquíes residentes en distintos países europeos que se dirigían a Marruecos para pasar las vacaciones estivales con sus familias.

REFUERZO DE LA ATENCIÓN HUMANITARIA

Ante la prolongación del cierre fronterizo, la Ciudad Autónoma de Melilla ha intensificado durante este viernes el dispositivo de atención humanitaria destinado a los viajeros afectados.

Entre las medidas adoptadas figura el traslado, mediante entre cuatro y cinco autobuses de la Cooperativa COA, de familias con menores y personas mayores al pabellón Lázaro Fernández, donde Cruz Roja Española ha habilitado camas para que puedan pernoctar en condiciones adecuadas.

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La Consejería de Políticas Sociales ha adquirido además grandes ventiladores para aliviar las elevadas temperaturas y, desde el centro San Francisco, se han preparado las primeras 900 bolsas con bocadillos, agua y zumos para distribuirlas entre los afectados.

El dispositivo también incluye la instalación de más de 500 sillas, unas 200 hamacas de playa, zonas de sombra, alfombras para el descanso, puntos de agua y suministro eléctrico, así como el reparto continuado de alimentos y la movilización de 30 informadores medioambientales para prestar apoyo a los viajeros.

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Asimismo, se ha ampliado el número de aseos portátiles disponibles y la empresa Valoriza ha instalado once grifos de agua en la zona de Beni Enzar para facilitar el abastecimiento mientras permanezca cerrada la frontera.

La situación continúa siendo seguida de forma permanente por las autoridades españolas y marroquíes, que mantienen la coordinación de sus dispositivos de seguridad a la espera de que las condiciones permitan reabrir el paso fronterizo con garantías.