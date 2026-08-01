París destaca la cooperacion de España y rechaza su suspensión en espacio Schengen

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París, 1 ago (EFE).- El ministro francés del Interior, Laurent Núñez, subrayó este sábado que no hay razón para suspender la participación de Schengen a España, con la que la cooperación en materia de control de la inmigración irregular es "muy, muy buena".

Núñez, que fue interrogado sobre las consecuencias de la crisis de Ceuta durante una comparecencia ante los medios sobre la situación de los incendios en Francia, puntualizó que lo que hay que hacer es aplicar lo más pronto posible el pacto de asilo e inmigración, que entró en vigor el 2 de junio pasado, pero que necesita instrumentos jurídicos para su concreción.

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A la cuestión de si habría que suspender la participación de España en el espacio Schengen de libre circulación de personas en Europa, el ministro francés respondió de forma tajante: "En absoluto".

"Tenemos una cooperación con España que es importante", señaló antes de dar una cifra para ilustrarlo. En concreto, señaló que cuando Francia arresta a migrantes en situación irregular cerca de la frontera española, un 70 % de ellos son readmitidos en España.

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"Por tanto -añadió- tenemos una cooperación que es muy, muy buena con España y no hay razón para pedir (...) la suspensión de España del espacio Schengen".

La entrada de un aluvión de personas desde Marruecos a Ceuta ha dado lugar a críticas de la política migratoria del Gobierno español por parte de varios países europeos, empezando por Italia, que ha pedido la suspensión de la libre circulación con España y ha anunciado algunas medidas de restricción y de aumento de controles fronterizos.

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Francia también anunció ayer, en respuesta a la crisis de Ceuta, un refuerzo de su dispositivo de vigilancia en las fronteras con España, y el ministro del Interior confirmó este sábado que eso se va a traducir en 334 agentes adicionales.

Núñez quiso recodar que desde los atentados yihadistas de noviembre de 2015 en Francia, París decidió restablecer los controles en las fronteras con los países vecinos, pero ahora con la crisis migratoria entre España y Marruecos eso se va a incrementar con España y eso "el tiempo que haga falta". EFE

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