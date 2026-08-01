La Plataforma del Tercer Sector pide que los PGE prioricen la lucha contra la pobreza y la vivienda pública de alquiler

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La Plataforma del Tercer Sector ha reclamado que los Presupuestos Generales del Estado de 2027 prioricen el refuerzo de las políticas dirigidas a combatir la pobreza infantil y una mayor inversión en vivienda pública de alquiler asequible y social.

Estas son algunas de las 25 medidas que ha propuesto la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Las propuestas de la Plataforma se articulan en torno a ocho grandes ejes: política fiscal, políticas de no discriminación y no regresión, vivienda, educación, igualdad, cooperación internacional, recursos sociosanitarios y sostenibilidad del Tercer Sector.

Entre otras, la PTS plantea fortalecer el sistema de garantía de ingresos mediante el incremento de la cobertura y de las cuantías del Ingreso Mínimo Vital, la elevación del IPREM y el refuerzo del Complemento de Ayuda a la Infancia.

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En materia de vivienda, la organización reclama una mayor inversión en vivienda pública de alquiler asequible y social, así como la adaptación de los criterios de acceso a las ayudas.

Además, pide incrementar el gasto público destinado a becas y ayudas al estudio, garantizar el funcionamiento efectivo de los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual y reforzar los sistemas de acogida humanitaria y de protección internacional.

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También propone garantizar una senda presupuestaria que lleve al cumplimiento del 0,7% de la Renta Nacional Bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo para 2030 e incrementar del 0,7% al 1% la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades destinada a actividades de interés general consideradas de interés social.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, ha señalado que los Presupuestos Generales del Estado "son una herramienta clave para avanzar en la garantía de derechos, reducir las desigualdades y fortalecer la cohesión social". Por ello, ha añadido que "es fundamental que las políticas sociales ocupen un lugar prioritario y cuenten con recursos suficientes".

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La Plataforma confía en que estas propuestas contribuyan al debate presupuestario y sirvan para situar la agenda social en el centro de las futuras cuentas públicas, reforzando la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y avanzando hacia una sociedad más justa, inclusiva y cohesionada.