Priscilla Presley, Mischa Barton, Sylvie Meis y Mónica Cruz deslumbran en una exclusiva noche de glamour en Mallorca

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MADRID (CHANCE)

Mallorca volvió a convertirse este jueves en uno de los grandes epicentros del glamour internacional con motivo de la REMUS Lifestyle Night, la exclusiva velada organizada por el empresario e inversor inmobiliario Marcel Remus en el Hilton Mallorca Galatzó. La cita reunió a destacadas personalidades del mundo del cine, la televisión, la moda y el lifestyle en un evento que volvió a consolidarse como una de las fiestas más exclusivas del verano balear.

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Entre las invitadas más esperadas de la noche destacó Priscilla Presley, leyenda de Hollywood y viuda de Elvis Presley, cuya presencia acaparó todas las miradas. También brillaron la actriz estadounidense Mischa Barton, conocida internacionalmente por su papel en 'The O.C.', la presentadora y empresaria Sylvie Meis y la actriz española Mónica Cruz, que protagonizaron un auténtico derroche de elegancia sobre la alfombra del evento.

El código de vestimenta, "Mujeres de rojo" y "Hombres Summer Glam", convirtió la velada en un espectáculo de sofisticación y estilo, con diseños de alta costura, joyas llamativas y propuestas estivales que reflejaron el carácter exclusivo de la celebración. Los invitados disfrutaron de una noche marcada por el lujo, la música y el ambiente cosmopolita que caracteriza a las grandes citas sociales de la isla.

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La REMUS Lifestyle Night, organizada por Marcel Remus, se ha convertido en una referencia dentro del calendario estival de Mallorca, atrayendo cada año a figuras internacionales del entretenimiento y del mundo empresarial. En esta edición, la combinación de celebridades de Hollywood, rostros conocidos europeos y representantes del panorama español volvió a situar a la isla como uno de los destinos favoritos del lujo y la vida social durante el verano.