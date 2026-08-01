Policía de Tailandia investiga asesinato de cinco personas, incluidos dos hermanos rusos

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Bangkok, 1 ago (EFE).- La Policía de Tailandia investiga el asesinato de cinco personas, incluidos dos hermanos rusos que estaban de visita en el país, cuyos cuerpos fueron hallados enterrados cerca de la turística y costera ciudad de Pattaya, un caso por el que hay cuatro personas detenidas.

En un comunicado, la división policial de la provincia de Chonburi -que alberga a Pattaya- explicó este sábado que tanto los dos hermanos rusos -una mujer de 22 años y un adolescente de 17- como los tres miembros de una familia tailandesa estaban desaparecidos desde hace días y fueron encontrados asesinados con disparos.

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Los jóvenes rusos fueron reportados como desaparecidos el 26 de julio, mientras que la familia tailandesa -padre, madre y una hija- tenían casi dos meses con paradero desconocido, según apunta el medio local Bangkok Post.

La Policía detuvo el viernes a dos sospechosos que -según el reporte de las autoridades- confesaron haber matado a los hermanos para robarles la motocicleta y que enterraron sus cuerpos en la localidad de Khao Chi Chan, a unos 160 kilómetros al sureste de Bangkok.

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Ambos acusados tienen antecedentes penales por delitos con armas de fuego y salieron "recientemente" de prisión, según el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien se trasladó este sábado al lugar de los hechos.

Los tres miembros de la familia tailandesa, prosiguió la Policía, fueron enterrados en una misma fosa a unos dos kilómetros de distancia de los rusos y su hallazgo guarda relación con los dos detenidos, según las autoridades, que informaron este sábado de dos nuevos arrestos.

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Anutin pidió castigar con la mayor severidad a los responsables, tras subrayar que el caso afecta la imagen de Tailandia como destino turístico, que recibe millones de visitantes extranjeros cada año, incluidos miles de rusos.

Los acusados "han destruido todo aquello que hemos tratado de construir: la imagen de Tailandia como un país seguro, en el que se puede confiar. Todo eso ha quedado destrozado por dos personas que, a juzgar por su estado, parecían carecer por completo de juicio", dijo el mandatario frente a periodistas. EFE

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(foto)