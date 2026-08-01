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Irán mantiene las espadas en alto y avisa que una acción hostil de EEUU recibirá una "respuesta proporcional"

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado a Estados Unidos que cualquier acto hostil contra su país será respondido de "manera proporcional" y supondrá el retorno abierto a las hostilidades tras horas de relativa calma.

Araqchi ha trasladado este aviso a través de su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, en una conversación telefónica en la que han tratado "la continuación de las conspiraciones y acciones agresivas de Estados Unidos y el régimen sionista en la región", en referencia a Israel.

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El ministro de Exteriores iraní, en este sentdo, ha declarado que "cualquier agresión, acción hostil por parte de Estados Unidos y el régimen sionista, o la participación y el acompañamiento de países de la región, recibirá una respuesta decisiva y proporcional de nuestras poderosas fuerzas armadas, y la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de tales aventuras recaerá sobre los responsables", según un mensaje publicado en su cuenta de Telegram.

Los últimos incidentes ocurrieron este pasado viernes, cuando Irán anunció ataques a dos petroleros que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz con ayuda de la "escolta aérea" de Estados Unidos, sin seguir "una ruta definida". El miércoles, ataques estadounidenses en la isla de Qeshm, en pleno estrecho, dejaron al menos tres personas muertas y otras dos heridas.

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