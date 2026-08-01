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Trump vuelve a mostrar interés por Groenlandia en un mensaje en su red Truth Social

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Washington, 1 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este sábado a mostrar su interés en Groenlandia al compartir un mensaje en su red Truth Social con una fotografía suya sobre la isla con la frase, "Hello, Greenland".

Desde enero de 2025, incluso antes de tomar posesión de la presidencia en la Casa Blanca, Trump insistía en que Groenlandia debería estar controlada por Estados Unidos y ha sido una de sus fijaciones a lo largo de este año y medio de mandato.

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El mandatario alega motivos económicos y de seguridad, especialmente el control del Ártico frente a China y Rusia, para justificar las pretensiones sobre la isla.

Tanto la posición de la UE como de la OTAN han sido de rechazo y de defensa total de la soberanía de Groenlandia cada vez que Trump se ha pronunciado sobre el intento de control de este territorio autónomo dependiente de Dinamarca.

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Este mismo miércoles, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, pidió a Trump respeto a la integridad territorial y al derecho a la autodeterminación de la isla ártica, al tiempo que afirmó que el territorio autónomo danés "no está en venta".

En un breve mensaje publicado en su cuenta de la red social Facebook, Nielsen señaló que, "lamentablemente, debemos repetirlo nuevamente: Groenlandia no está en venta".

"Debe respetarse la integridad territorial, el derecho internacional y nuestro derecho a la autodeterminación", sostuvo.

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