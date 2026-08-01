Trump lanza su servicio de acceso anticipado a sus mensajes por 100.000 dólares al mes

Guardar

El servicio de acceso anticipado a los mensajes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma Truth Social, se ha puesto en funcionamiento este sábado con una tarifa inicial de 100.000 dólares al mes y en medio de peticiones de senadores demócratas a la SEC para que investigue si el mandatario estaría implicado en un delito de abuso de información privilegada.

El nuevo servicio que ha lanzado Trump a través de su empresa Trump Media & Technology Group, Trump API, proporciona a sus usuarios acceso antes que nadie a los mensajes del presidente en su plataforma. En su comunicado, la compañía se refiere específicamente a los posts que "más sacuden a los mercados", por lo que senadores demócratas como Elizabeth Warren temen que se trate de un intento encubierto de manipulación.

PUBLICIDAD

La familia Trump es la principal accionista de Trump Media, la companía que opera Truth Social.

En su carta al presidente de la SEC, la senadora Warren pide a Paul Atkins que inicie una investigación ante lo que parece ser "un abuso escandaloso de la oficina del Presidente para su beneficio personal que socava a los inversores cotidianos y la integridad de nuestros mercados, al tiempo que enriquece a Wall Street.

PUBLICIDAD

La SEC no se ha pronunciado al respecto.