Hutíes dicen que ocho petroleros saudíes desviaron su ruta por el bloqueo en el mar Rojo

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Saná, 1 ago (EFE).- Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que ocho petroleros saudíes se vieron obligados a desviar su ruta y rodearon el cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica), como consecuencia del bloqueo marítimo impuesto por el grupo contra la navegación saudí en el mar Rojo.

El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, afirmó anoche en un comunicado que los desvíos forman parte de la estrategia del grupo del "bloqueo por bloqueo", que consiste en atacar el comercio marítimo saudí en respuesta a lo que describen como un bloqueo impuesto en las zonas bajo su control.

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"Como resultado de que nuestras fuerzas armadas están haciendo cumplir el bloqueo marítimo contra los buques petroleros del enemigo saudí, ocho barcos petroleros saudíes se vieron obligados a cambiar su rumbo hacia el cabo de Buena Esperanza", afirmó Sarea.

El grupo insurgente continuaría las operaciones contra la navegación saudí y su alcance se extendería "donde fuera posible", dijo el portavoz.

Al mismo tiempo, los rebeldes volvieron a negar los informes que indicaban que los hutíes planeaban imponer tarifas a los buques que transitan por el estrecho de Bab al Mandeb, insistiendo en que el paso por esta vía marítima estratégica sigue siendo gratuito a pesar del bloqueo a Riad.

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Esta declaración se produce después de que los hutíes anunciaran el pasado 20 de julio un bloqueo marítimo contra la navegación comercial saudí.

Desde entonces, el grupo se ha atribuido la responsabilidad de múltiples ataques contra buques vinculados a Arabia Saudí y ha afirmado repetidamente que los buques comerciales han modificado sus rutas para evitar la zona.

Arabia Saudí ha rechazado la campaña hutí, acusando al grupo de amenazar la navegación internacional y el suministro energético mundial.

Riad también ha anunciado una coalición marítima multinacional destinada a proteger la navegación en el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb, una ruta que se había convertido en la principal vía de exportación de petróleo del mayor productor de crudo de la OPEP tras la crisis en el estrecho de Ormuz.EFE

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