Rusia denuncia la muerte de un civil y tres heridos por nuevos ataques ucranianos en la región de Bélgorod

Guardar

Las autoridades de la región rusa de Bélgorod han denunciado a última hora de este viernes la muerte de un civil y que otras tres personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, como consecuencia de una serie de ataques que han atribuido a las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona fronteriza con el país vecino.

El grupo de trabajo regional ha señalado que el fallecido ha perdido la vida en la localidad de Volchya Aleksandrovka, situada en el distrito de Volokonovski, tras el impacto de un dron mientras circulaba en un patinete eléctrico, según recoge la agencia de noticias rusa Interfax.

PUBLICIDAD

"En la aldea de Volchya Aleksandrovka, en el distrito de Volokonovski, un dron FPV atacó a un hombre que conducía un patinete eléctrico. Falleció en el lugar a causa de las heridas", reza un comunicado difundido por las autoridades locales.

Asimismo, el centro operativo regional ha informado de un ataque con misiles sobre el distrito de Bélgorod. Según esta fuente, uno de los proyectiles ha alcanzado el patio de una vivienda particular en la localidad de Novaya Nelidovka, donde tres mujeres han resultado heridas.

PUBLICIDAD

Los servicios sanitarios han indicado que una de las víctimas permanece en estado grave y que las tres heridas han sido trasladadas en ambulancia al Hospital Municipal número 2 de Bélgorod para recibir atención médica.

Las autoridades regionales han añadido que el bombardeo ha causado además daños materiales en cuatro viviendas unifamiliares, dos construcciones auxiliares y dos vehículos, además de provocar la rotura de una tubería de gas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus sistemas antiaéreos han derribado durante la madrugada de este sábado más de 200 drones de ala fija lanzados desde Ucrania contra distintos puntos del país.

Según el balance facilitado por el Ministerio, las interceptaciones se han producido sobre las regiones de Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oriol, Rostov, Riazán, Saratov, Smolensk, Tambov y Tula, además de la región de Moscú, la península de Crimea, el territorio de Krasnodar y las aguas de los mares de Azov y Negro.

PUBLICIDAD

"Durante la noche pasada, desde las 20.00 hora de Moscú del 31 de julio hasta las 07.00 hora de Moscú del 1 de agosto, los sistemas de alerta de defensa aérea interceptaron y destruyeron 274 vehículos aéreos no tripulados (VANT) ucranianos de ala fija sobre los territorios de las regiones de Belgorod, Briansk, Volgogrado, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Ryazan, Saratov, Smolensk, Tambov y Tula, la región de Moscú, la República de Crimea, el Krai de Krasnodar y sobre las aguas de los mares de Azov y Negro", ha indicado la cartera de Defensa en un comunicado.

Este reporte llega después de que el Kremlin haya advertido este viernes de que el aumento de los ataques ucranianos pone en riesgo cualquier "perspectiva de paz", en un momento en el que las conversaciones continúan suspensas mientras Estados Unidos, que ejerce de mediador, resuelva su propia guerra en Oriente Próximo.

PUBLICIDAD