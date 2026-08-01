Cerca de una decena de fallecidos y 136 heridas en las horas previas al Gran Magal, festividad senegalesa

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Al menos siete personas han muerto y 136 han resultado heridas en un total de 68 accidentes de tráfico registrados en las horas previas al Gran Magal de Touba, la multitudinaria peregrinación religiosa que se celebra en Senegal, según ha informado el Cuerpo Nacional de Bomberos del país africano.

Según han explicado en un comunicado de prensa, recogido por la agencia oficial de noticias senegalesa APS, los servicios de emergencia han detallado que se han realizado un total de 85 intervenciones de urgencia en el marco de los desplazamientos masivos hacia la ciudad santa. Entre las víctimas mortales figura el conductor de un ciclomotor que circulaba sin casco de seguridad.

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Ante la masiva afluencia de peregrinos hacia Touba, ciudad ubicada en el noroeste del país, las autoridades han hecho un llamamiento urgente a la precaución en las carreteras para evitar nuevas tragedias.

El Cuerpo de Bomberos ha instado a los conductores a respetar estrictamente el código de circulación, evitar los adelantamientos indebidos y no sobrecargar los vehículos.

Asimismo, han recordado la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad y del casco protector para los motociclistas.