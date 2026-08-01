Un petrolero alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz pierde el control frente a la costa de Omán

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Un petrolero ha sufrido daños y ha perdido su capacidad de maniobra tras ser alcanzado por un proyectil cuando navegaba por el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Omán, según ha informado este sábado el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

El organismo británico ha señalado en un comunicado que recibió información sobre un incidente registrado a unas once millas náuticas al noreste de la localidad omaní de Lima. Según el aviso, "el buque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido que ha causado daños en la sala de máquinas".

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Asimismo, ha indicado que, como consecuencia del impacto, el buque ha quedado sin capacidad de maniobra y que la Guardia Costera de la zona ha sido ya informada de lo ocurrido. UKMTO ha precisado además que "no se han registrado víctimas ni se ha producido ningún impacto medioambiental".

Las autoridades competentes han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente, mientras que UKMTO ha recomendado a las embarcaciones que "transiten por la zona con precaución y reporten cualquier actividad sospechosa" al organismo británico.

Este anuncio llega después de que las autoridades de Irán hayan informado este viernes de una acción contra dos petroleros que trataban de cruzar el estrecho de Ormuz con ayuda de la "escolta aérea" de Estados Unidos, sin seguir "una ruta definida" previamente por Teherán.

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El estrecho de Ormuz constituye uno de los principales corredores marítimos para el transporte internacional de petróleo, gas y fertilizantes y, en los últimos años, ha sido escenario de crecientes tensiones en materia de seguridad marítima.

Irán ha defendido reiteradamente que los buques empleen una ruta próxima a su litoral al sostener que el corredor establecido por Teherán es el único que considera seguro. La navegación por esta vía estratégica continúa siendo uno de los principales puntos de fricción en el contexto de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

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