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Expresidente peruano Humala, condenado a 15 años de cárcel, sale libre al anularse su caso

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Lima, 31 jul (EFE).- El expresidente peruano Ollanta Humala (2011-2016), que cumplía desde abril de 2025 una condena de 15 años de cárcel por lavado de dinero en la financiación irregular de sus campañas electorales, salió este viernes de prisión tras anularse su caso, al ser calificado por el Tribunal Constitucional de un proceso ilegal y sin sustento.

Humala abandonó la penitenciaría de Barbadillo, la prisión construida en Perú exclusivamente para albergar a expresidentes, donde permanecen actualmente los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), y por la que también pasó más de una década el difunto Alberto Fujimori (1990-2000). EFE

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