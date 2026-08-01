El Ejército chino celebra su 99 aniversario con un llamamiento a acelerar su modernización

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Pekín, 1 ago (EFE).- El Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) celebró este sábado el 99 aniversario de su fundación con un llamamiento desde la prensa oficial a acelerar la modernización de las fuerzas armadas y cumplir en plazo el objetivo fijado para el centenario de su creación en 2027.

Los principales medios oficiales dedicaron sus editoriales del Día del Ejército a instar a las fuerzas armadas a avanzar con "alta calidad" en su modernización, reforzar la preparación para el combate, acelerar el desarrollo de tecnologías avanzadas y cumplir el objetivo fijado por Xi para convertir al EPL en una fuerza armada "de categoría mundial".

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La agencia de noticias Xinhua calificó 2026 de "año crucial" para alcanzar esa meta, mientras que el Diario del EPL insistió en reforzar el liderazgo del Partido Comunista y mantener la campaña contra la corrupción dentro de las fuerzas armadas.

En otro editorial, el rotativo militar destacó que el reciente discurso pronunciado por Xi ante el Buró Político sobre la modernización de la defensa fija como prioridades reforzar el liderazgo absoluto del Partido Comunista sobre las fuerzas armadas, incrementar la capacidad de combate y acelerar el desarrollo de tecnologías avanzadas, incluidas las aplicaciones militares de sistemas inteligentes y no tripulados.

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En Nanchang (provincia de Jiangxi, sudeste), considerada la cuna del EPL por albergar el levantamiento del 1 de agosto de 1927 que dio origen a las fuerzas armadas comunistas, unas 102.000 personas, de acuerdo a las autoridades, asistieron a la ceremonia de izado de la bandera en la plaza Bayi, donde continúa la construcción del futuro Museo del Ejército, cuya apertura está prevista antes del centenario de 2027.

La efeméride coincide además con la recta final del objetivo fijado por Xi para 2027, centenario de la fundación del EPL, considerado un hito para culminar una nueva fase de la modernización militar.

Ese proceso ha ido acompañado en los últimos años de una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a algunos de los mandos más altos de las fuerzas armadas y que las autoridades presentan como parte del fortalecimiento de la disciplina y de la preparación para el combate. EFE

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