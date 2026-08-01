Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados en la costa de Ceuta, España

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Ceuta (España), 1 ago (EFE).- El número de cadáveres recuperados en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en los últimos días asciende a 67, según los datos facilitados a EFE por las autoridades en esa localidad fronteriza.

La Guardia Civil mantiene un rastreo constante para localizar más cadáveres en la zona cercana al espigón fronterizo del Tarajal, que separa a España de Marruecos, por donde cruzaron a nado hasta Ceuta miles de personas desde el pasado jueves.

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Ante el aumento constante del número de cadáveres recuperados, se habilitó un espacio en el puerto de la ciudad española norteafricana para dar cabida a los cuerpos, a la espera de su identificación.

Está previsto que se desplacen a Ceuta desde la península forenses de apoyo para realizar las autopsias y agentes especializados en la identificación de cadáveres, según las citadas fuentes.

Con la última actualización de fallecidos, se eleva a 99 el número de migrantes que fallecieron en lo que va de 2026 intentando entrar a nado en esta ciudad española.

Esta mañana, comenzó en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta una reunión del ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, con el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, y con mandos policiales para analizar la evolución de la situación en la ciudad autónoma.

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Según el Ministerio del Interior español, ya retornó a Marruecos gran parte de las aproximadamente 50.000 personas que cruzaron la frontera.

Decenas de autobuses trasladaron desde primeras horas de hoy a distintos puntos del país africano a cientos de migrantes que se encontraban en la localidad marroquí de Fnideq (Castillejos) tras entrar irregularmente en el enclave español de Ceuta.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este viernes la entrada masiva de migrantes y la consideró un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España", que atribuyó a las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos. EFE

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