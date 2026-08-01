Al menos un muerto en un ataque ruso con misiles balísticos sobre la capital ucraniana

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Al menos una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas en un ataque durante la madrugada de este sábado a manos del Ejército ruso sobre Kiev, la capital ucraniana, según han informado las autoridades locales.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha informado de que varias explosiones han sacudido la capital ucraniana después de que Rusia haya atacado con misiles balísticos al menos cuatro distritos de la ciudad.

"¡Explosiones en la ciudad! Kiev está sufriendo un ataque con misiles balísticos", ha alertado Klitschko, quien ha confirmado que, de momento, "se ha registrado una víctima mortal" en Kiev y que ha aumentado a cuatro la cifra de personas heridas, entre ellas un menor de 17 años.

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Durante las explosiones, las Fuerzas Aéreas de Ucrania han confirmado que varios "misiles balísticos" se dirigían "desde el norte hacia Kiev".

El alcalde de la capital también ha instado a los residentes a buscar refugio y ha informado de que hay varios incendios en los distritos de Holosiivskii, Darnytskii, Shevchenkivskii y Solomianskii.

"En el distrito de Solomyanskii, se ha declarado un incendio en un edificio no residencial de seis plantas tras ser alcanzado por un impacto. En los distritos de Holosiivskii y Darnytskii, han caído escombros sobre inmuebles no residenciales. En el distrito de Solomyanskii, hay coches en llamas en un aparcamiento. En el distrito de Darnytskii, un misil ha impactado en una zona no residencial. En el distrito de Shevchenkivskii, hay un incendio en un lavadero de coches. En el distrito de Solomyanskii, hay personas atrapadas en un edificio de cinco plantas tras la caída de restos de un cohete sobre el mismo. Se ha producido un incendio en el patio de un edificio residencial", ha informado en una publicación en sus redes sociales.

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Rusia ha vuelto a atacar la capital ucraniana con misiles balísticos de largo alcance, una táctica habitual de Moscú orientada a desgastar unas defensas aéreas locales con dificultades para interceptar este tipo de proyectiles. Ante la reactivación de esta ofensiva, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha solicitado durante los últimos meses a su homólogo estadounidense, Donald Trump, acelerar el suministro de sistemas de defensa antiaérea Patriot para frenar los ataques rusos.