Xi Jinping insta al Ejército chino a acelerar el uso militar de la inteligencia artificial

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Pekín, 31 jul (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, ha instado a acelerar el uso militar de la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías no tripuladas como parte del proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de avanzar hacia un "sistema militar inteligente" y cumplir las metas fijadas para la renovación del Ejército nacional.

Xi, que preside la Comisión Militar Central (CMC, el máximo órgano dirigente castrense), realizó estas declaraciones durante una sesión de estudio del Politburó del Partido Comunista (PCCh) celebrada en vísperas del 99 aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), que se conmemora este sábado, según informó este viernes la agencia de noticias Xinhua.

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El mandatario afirmó que el criterio fundamental para evaluar el avance de la modernización militar debe ser la capacidad de combate e instó a reforzar la aplicación militar de tecnologías inteligentes y sistemas no tripulados, profundizar el desarrollo de sistemas de información en red y avanzar gradualmente hacia la creación de un "sistema militar inteligente".

Asimismo, pidió fortalecer la integración de las capacidades de combate, intensificar las pruebas y evaluaciones en condiciones reales y avanzar de forma constante en el adiestramiento y la preparación militar para salvaguardar la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país.

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Xi también insistió en reforzar el liderazgo absoluto del PCCh sobre las Fuerzas Armadas y en profundizar la campaña anticorrupción dentro del Ejército mediante un mayor control sobre los grandes proyectos militares y los mecanismos de supervisión.

Estas declaraciones se producen en un momento en que Pekín ha intensificado las medidas para reforzar la disciplina y el control político sobre la cúpula militar, tras una serie de investigaciones por corrupción que han afectado a altos mandos del Ejército y antiguos responsables de Defensa.

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En los últimos meses, Xi ha promovido nuevas normas de supervisión para los altos oficiales y ha reiterado la necesidad de reforzar la lealtad política dentro de las Fuerzas Armadas. EFE