La FIFA se defiende de las acusaciones por su proyecto: "Nadie está vendiendo el fútbol, es algo impensable"

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La FIFA se defendió este viernes de las acusaciones recibidas por la UEFA y la Asociación de Ligas Mundiales por su polémico proyecto 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), que prevé la participación en sus derechos comerciales, y afirmó que "nadie está vendiendo el fútbol" porque, según el organismo, es "algo que jamás se plantearía".

"La FFE se ha propuesto con el único fin de garantizar que todas las federaciones miembro de la FIFA tengan la oportunidad de asumir un control significativo sobre las oportunidades comerciales del fútbol en sus respectivos países, y que ello no se produzca a costa ni del espíritu ni de la gobernanza de la FIFA ni del propio fútbol. Nadie está vendiendo el fútbol. Esto no es algo que la FIFA jamás se plantearía", afirmó la FIFA en su red social 'X'.

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Después de que se conociera el nuevo proyecto impulsado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para vender los derechos comerciales de sus competiciones, incluida la Copa del Mundo, varias asociaciones y confederaciones, como la UEFA, la CONCACAF y la Asociación de Ligas Mundiales, acusaron al organismo de "vender el fútbol".

De hecho, la propia UEFA advirtió este jueves de que las selecciones europeas "no participarán en los torneos organizados por la FIFA".

Por su parte, el organismo rector mundial del fútbol aseguró que respeta "las opiniones y preocupaciones" expresadas públicamente y reafirmó "su compromiso con un proceso de consulta abierto y democrático".

"Las informaciones erróneas difundidas por los medios de comunicación han alterado el proceso de consulta previsto", aseveró.

Por ello, la FIFA abordó varias de las cuestiones surgidas a raíz de las "noticias erróneas" publicadas desde este martes sobre la creación de una nueva filial, FIFA Forward Enterprise. "Seguiremos adelante con este proceso de consulta para garantizar que cada Asociación Miembro (AM) tenga la posibilidad de expresar su voto basándose en hechos", expresó.

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Además, aclaró que todo el mundo tiene "derecho a expresar su oposición y a solicitar más aclaraciones", pero subrayó que "ninguna entidad por sí sola" puede pretender representar a las 211 Asociaciones Miembro (AM) de todo el mundo. "Se debe permitir que cada AM examine la propuesta y tenga voz y voto a la hora de forjar su propio futuro. Estos son los principios democráticos de la FIFA", añadió.

"SIN APOYO NO SE CREARÍA LA EFE"

Para aclarar todas las informaciones "erróneas" que se han publicado estos días en los medios de comunicación, la FIFA explicó en qué consiste el proyecto de FIFA Forward Enterprise (FFE).

El organismo rector del fútbol mundial aseguró que la FFE trasladaría las actividades comerciales y operativas de la FIFA relacionadas con la organización de eventos a una organización filial y subrayó que esta permanecería "bajo su control", al ser de su propiedad.

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"El valor comercial generado se repartiría entre las 211 federaciones miembro, lo que permitiría a cada una de ellas realizar inversiones significativas en el fútbol en sus respectivos países. Según la propuesta, cada asociación miembro recibiría 20 millones de dólares estadounidenses del programa de desarrollo FIFA Forward durante los próximos cuatro años, independientemente de su aportación individual", detalló.

Según la FIFA, "el aumento de la financiación procedería de los ingresos adicionales generados por la FFE" gracias a una gestión "más eficaz" de las operaciones comerciales del organismo, en beneficio de todas las federaciones miembro.

"El Programa FIFA Fast Forward consiste en una financiación de desarrollo única de 20 millones de dólares estadounidenses adicionales por asociación miembro -la participación sería totalmente voluntaria para todas las asociaciones miembros en caso de que la propuesta de la FFE siguiera adelante- y se financiaría mediante inversión externa sin ceder el control ni alterar en modo alguno la estructura de gobernanza de la FIFA", explicó.

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Sin embargo, la FIFA aseguró que si este proyecto no recibe el apoyo de "la mayoría de las federaciones miembro", las actividades comerciales de la FIFA permanecerían "sin cambios". "No se crearía la FFE. Estos componentes constituyen el punto de partida del proceso de consulta y están abiertos a debate como parte de dicho proceso. Esto puede incluir su aprobación, rechazo o modificación, ya sea en su totalidad o de forma individual", reculó.

"Estos principios sustentan la propuesta de la FFE: una financiación sin precedentes para el desarrollo, una titularidad verdaderamente global de las oportunidades comerciales de nuestro deporte y la plena autodeterminación de todas las asociaciones miembro a través de un proceso democrático", concluyó el comunicado de FIFA.

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