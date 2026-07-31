Pauline Ferrand-Prévot defiende su Tour ante la amenaza de Demi Vollering y Paula Blasi

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Redacción Deportes, 31 jul (EFE).- La ciclista francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma) vuelve a las carreteras de su país para defender el maillot amarillo en la quinta edición del actual Tour de Francia femenino, que se disputa entre el 1 y el 9 de agosto y tendrá a Demi Vollering (FDJ-Suez) y Paula Blasi (UAE) como aspirantes.

Ferrand-Prévot lleva sin competir desde el 9 de mayo, cuando finalizó la Vuelta a España en un discreto 35.º puesto. La francesa, que le dio en 2025 el primer Tour a su país después de 35 años, tras Catherine Marsal (en 1990, con otro formato), tiene la mira puesta en la ‘Grande Boucle’.

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"Empezar el Tour defendiendo título es algo de lo que estoy extremadamente orgullosa, pero la victoria del año pasado no dice nada sobre lo que ocurrirá. He hecho todo lo posible para estar en la mejor forma, ahora se trata de confiar en esa preparación", declaró la francesa a su equipo.

Enfrente tendrá a Demi Vollering. La neerlandesa, dos veces ganadora de la Vuelta, una del Giro y otra del Tour, viene de completar el trío de grandes vueltas con la ‘Corsa Rosa’, además de ganar en 2026 la Lieja-Bastoña-Lieja, la Flecha Valona, el Tour de Flandes, la Omloop Nieuwsblad y la Volta a la Comunitat Valenciana.

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En el Tour de 2025, fue segunda, a 3:42 de Ferrand-Prévot. Kasia Niewiadoma (CANYON/SRAM) será la otra ciclista en la salida que sabe lo que es ganar un Tour, algo que consiguió en 2024.

La gran sorpresa de la temporada también estará. Paula Blasi (UAE) lleva un 2026 para recordar, con victorias en la Amstel Gold Race, la Vuelta a España, la Durango Durango, el Tour de los Pirineos y la Volta a Catalunya. Aunque acude de tapada, en un equipo con Elisa Longo Borghini (doble ganadora del Giro) y Mavi García, no descarta intentar el doblete de grandes vueltas.

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Son algunas de las 147 corredoras que intentarán dejar huella en el Tour. Veteranas como Marlen Reusser (Movistar), anfitriona del Tour en Suiza, o Marianne Vos (Visma) irán, principalmente, a por las etapas más adecuadas para sus condiciones, así como debutantes como la francesa Célia Gery (FDJ-Suez) o la alemana Antonia Niedermaier (CANYON).

Mireia Benito, campeona de España, acompaña a Kim Le Court en el AG Insurance–Soudal a la caza de etapas. La mexicana Romina Hinojosa estará en el Lotto Intermarché, y la española Alicia González, con el St. Michel–Preference Home–Auber93.

Por Movistar acuden Sara Martín y la campeona del mundo júnior Paula Ostiz, además de la cubana Arlenis Sierra. Y el Laboral Kutxa aprovechará su invitación con las españolas Naia Amondarain, Idoia Eraso y Usoa Ostolaza y la colombiana Paula Patiño.

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El pelotón tendrá que afrontar nueve etapas en nueve días, sin descanso, con salida en Lausana (Suiza) y final en Niza. Un total de 1.174,1 kilómetros y 18.775 de desnivel acumulado lo convierten en el Tour más largo y duro de la historia.

El plato fuerte de la ruta será el ascenso al Mont Ventoux, el viernes 7 de agosto. El ‘gigante de la Provenza’ (15,7 kilómetros al 8,8 % de pendiente media) promete marcar diferencias antes del último fin de semana.

El domingo 9, el Tour se decidirá con tres subidas al col d’Èze por la cara más suave (7,7 kilómetros al 5,9 %) y una última por la más dura (6 kilómetros al 7,6 %). EFE