Van Aert gana también la tercera etapa y afianza el liderato

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Redacción Deportes, 31 jul (EFE).- El belga Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) ganó este viernes la tercera etapa de la Vuelta a Dinamarca, la más larga de la prueba, con 202,6 kilómetros, entre las localidades de Fredericia y Vejle, en una jornada marcada por la lluvia y múltiples caídas, y consolidó el liderato.

Van Aert, que también ganó las dos primeras etapas, volvió a mostrar su poderío y se impuso con dos segundos de ventaja sobre el eslovaco Lukáš Kubiš.

Tras la neutralización del grupo en el que rodaban el checo Matyáš Kopecký y el danés Andreas Stokbro, la carrera se dividió en los accesos a un circuito urbano y a 17 kilómetros del final empezaron las aceleraciones de Van Aert junto a Kubiš, antes de que Christophe Laporte (Visma) y Alexander Kamp (Uno-X Mobility) enlazaran con el grupo de cabeza.

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Van Aert fue el más rápido en la llegada, logró su tercera victoria consecutiva y se afianzó en cabeza de la clasificación general, con 20 segundos de ventaja sobre Kubis y 30 respecto a Laporte.

La dureza del trazado de este viernes, con 2.403 metros de desnivel positivo acumulado y el asfalto mojado, provocó un gran número de retiradas durante la carrera. Corredores como Dion Smith, Márton Dina, Alessio Martinelli y Anders Foldager, este último tras caer a 30 kilómetros de la meta, se sumaron a la lista de abandonos.

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La cuarta etapa de la Vuelta Dinamarca se disputará este sábado, entre las localidades de Rudkøbing y en Faaborg, con un trazado de 172,6 kilómetros.