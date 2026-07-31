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Italia cierra la frontera marítima y aérea con España en pleno choque por la crisis en Ceuta

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Las autoridades de Italia han ordenado este viernes el cierre de la frontera marítima y aérea con España, en pleno choque diplomático entre ambos países por la crisis migratoria en Ceuta.

Según informan medios italianos, el Ministerio del Interior ha ordenado el cierre de las fronteras marítimas y aéreas con España en una decisión que se ha tomado tras la reunión del Comité de Análisis sobre Inmigración y Seguridad de las Fronteras en el Ministerio del Interior, presidida por el propio ministro, Matteo Piantedosi.

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Piantedosi ha tomado la decisión después de mantener conversaciones con su homólogo francés, Laurent Nuñez, con el que ha acordado reforzar los controles en la frontera terrestre entre ambos países.

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